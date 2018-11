Sorpreso in stazione con quasi mezzo chilo di droga addosso

Un uomo di nazionalità marocchina è stato arrestato ieri pomeriggio in stazione centrale, poco prima di salire su un treno.

Il pusher è statao fermato assieme a un amico da una pattuglia congiunta di Polfer ed Esercito, mentre si trovava nella stazione dell'Alta Velocità. Addosso al soggetto sono stati trovati circa 400 grammi di hashish.

Dopo gli accertamenti di rito, il sodale dell'uomo è starto rilasciato mentre per il marocchino è prevista l'udienza in direttissima per questa mattina.