Traffico sotto le Due Torri, abbattuti altri due fittoni

Il traffico del centro di Bologna fa altre due "vittime" tra i fittoni in pietra che delimitano l'area pedonale sotto le Due torri: come già accaduto altre volte in passato, i pilastrini (fanno parte della fila sul lato interno della curva) sono stati abbattuti alla base e ora sono adagiati su un fianco della Garisenda, segnalati con cartelli e nastro bianco e rosso.

È l'ennesimo episodio di questo tipo: tanto che uno dei fittoni posizionati all'incrocio con via Rizzoli, uno dei più interessati dagli incidenti precedenti, dopo l'ultimo abbattimento non è stato più ripristinato e ormai al suo posto c'è da tempo uno spazio lasciato vuoto nella fila.

(Pam/ Dire)