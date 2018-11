Alimenti non versati alla ex moglie: lo scrittore Enrico Brizzi ai lavori socialmente utili

Alimenti non versati per anni alla ex moglie. L'autore di Jack Frusciante è uscito dal gruppo' Enrico Brizzi ha ottenuto dal Tribunale di Bologna la messa alla prova con lavori socialmente utili, nell'ambito di una causa penale che contrappone il celebre scrittore bolognese alla sua ex consorte.

La vicenda è riportata dal Corriere di Bologna e Repubblica Bologna. Brizzi, 44 anni e prolifico scrittore e autore di letteratura da viaggio, non avrebbe versato per anni gli assegni di mantenimento alla donna, dalla quale ebbe tre figlie. Un ammanco che nel tempo è cresciuto fino a una cifra riconosciuta tra i 60mila e i 70mila euro. La somma ora sarebbe stata pagata e il legale di Brizzi, Christian Zanasi, ha chiesto e ottenuto la messa alla prova con l'affidamento ai lavori socialmente utili, fattispecie che porta alla sospensione del procedimento. Non conferire gli alimenti all'ex coniuge infatti, in caso di affido condiviso dei figli, è un reato penale e può portare fino a un anno di reclusione.