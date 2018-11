Bomba sul letto del fiume Savena, il 18 novembre l'evacuazione: tutte le info

Tutto pronto per il bomba-day. Il 18 novembre, infatti, sarà rimosso l'ordigno bellico trovato a Rastignano: una bomba aerea di circa 100 libbre trovata sul letto del fiume Savena dall'Autorità di Bacino, durante alcuni lavori di messa in sicurezza delle sponde. A essere evacuati saranno tutti i residenti che rientrano nella danger-zone, ciè che risiedono in un raggio di 1516 metri dal punto del ritrovamento, e in cui ricadono gli abitati di Rastignano, e parte di Carteria e Montecalvo.

L’evacuazione dovrà avvenire entro le ore 7, fino alla conclusione delle operazioni. Personale addetto suonerà ai campanelli per verificare l'uscita dalle abitazioni. La conclusione delle operazioni, che permeterrà il rientro a casa, verrà pubblicata sul sito ufficiale del Comune di Pianoor, e sulla pagina Facebook del Comune.

L'unità di crisi verrà istituita presso la struttura Arcipelago - viale Resistenza, 202 - località Pianoro Nuovo.

PUNTI DI ACCOGLIENZA

I punti di accoglienza per la cittadinanza:

- Il Circolo Al Pazz - via Casalini, 4 - Pian di Macina

- Sala del Centro Sportivo V. Notari - via del Sasso, 1 - Pian di Macina

- Centro Civico - Piazza Garibaldi, 1 - Pian di Macina

- Parrocchia di S. Andrea di Sesto - via Nazionale, 42 - Sant'Andrea di Sesto Carteria

Per tutti coloro che avranno bisogno di assistenza per lo spostamento di persone con difficoltà motoria, sarà possibile chiamare la Pubblica Assistenza di Pianoro al numero 051774540, da lunedì a venerdì, nelle fasce orarie 9-12 e 15-18. E' possibile chiedere informazioni anche al centralino del Comune, chiamando il numero 0516529111, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 13.30 . Negli altri orari, a partire da mercoledì 7 novembre, sarà attivo il numero: 3357681033.

VIABILITA'

Chi avrà bisogno di raggiungere Bologna arrivando da sud o da ovest (rispetto Pianoro) potrà farlo dalla rotatoria situata sulla via Nazionale (Pianoro Nuovo) immettendosi su viale della Resistenza, e proseguendo, come da indicazioni, in direzione San Salvatore di Casola (Botteghino di Zocca), San Lazzaro.

VIE E CIVICI DA EVACUARE

Piazza PICCININI G. dal 2 al 4 dal 1 al 3 1/A , 1/B , 1/C , 2/A , 2/B , 2/C , 3/A , 3/B , 3/C , 4/A , 4/B , 4/C

VIA BUOZZI B. dal 2 al 26 dal 1 al 23 10/2 , 16/2 , 16/3 , 7/2 , 7/3 , 7/4 , 8/2

Via COSTA A. dal 2 al 154 dal 1 al 99 1/A , 1/B , 1/C , 1/D , 110/A , 110/B , 112/2 , 112/2A , 112/2B , 112/2C , 112/2D , 112/2E , 112/2F , 112/2G , 112/2H , 112/2I , 112/2J , 112/2K , 112/2L , 112/2M , 112/2N , 112/2O , 112/2P , 112/2Q , 112/2R , 112/2S , 112/2T , 112/2U , 112/2V , 112/A , 112/B , 112/C , 112/D , 112/E , 112/F , 112/G , 112/H , 112/I , 112/J, 112/K , 112/L , 112/M , 114/D , 122/2 , 124/15 , 124/2 , 124/2E , 124/3 , 124/4 , 124/5 , 124/6 , 13/2 , 13/A , 130/2 , 130/A , 130/B , 134/A , 134/B , 136/A , 138/A , 14/A , 142/2 , 142/A , 144/1 , 144/2 , 146/2 , 146/4 , 146/5 , 146/6 , 148/2 , 16/B , 17/A , 18/A , 2/A , 2/B , 23/A , 23/B , 24/A , 24/B , 24/C , 25/A , 25/B , 30/2 , 43/A , 45/A , 45/B , 45/C , 45/D , 45/E , 45/F , 45/G , 45/H , 52/A , 52/B , 58/A , 6/A , 66/A , 66/B , 66/C , 68/A , 68/B , 68/C , 68/D , 68/E , 68/F ,

72/A , 82/A , 82/B , 82/C , 87/2 , 90/A , 90/B , 90/C , 90/D , 90/E , 90/F , 96/A

VIA DE GASPERI A. dal 2 al 24 dal 3 al 3 22/2

VIA DEI COLLI dal 2 al 4 dal 1 al 3

VIA DEL CAPPELLO dal 2 al 22 dal 1 al 1 2/2 , 2/3 , 2/4 , 2/5

VIA DEL CASELLO dal 6 al 12 dal 1 al 11

VIA DEL CAVICCHIO dal 2 al 2

VIA DEL GALLO dal 2 al 6 dal 1 al 19

VIA DEL PALEOTTO dal 1 al 1

VIA DEL PARCO dal 12 al 12 dal 9 al 21 15/2 , 21/2 , 7/2 , 7/3 , 7/4 , 7/5 , 7/6 , 9/2

VIA DEL PERO dal 4 al 16 dal 1 al 3 1/3 , 1/E , 12/2 , 12/3 , 3/A

VIA DELLA BARCONA dal 4 al 14

VIA DELLA FORNACE dal 2 al 56 dal 1 al 33 25/2 , 28/8 , 28/9

VIA DELLA TORRE dal 1 al 23

VIA DI CAMPIANO dal 2 al 18 dal 1 al 21

VIA DI VITTORIO G. dal 2 al 4 dal 1 al 7 1/2

VIA DON MINZONI G. dal 4 al 4 dal 1 al 7 1/2 , 3/2 , 3/3 , 3/4

VIA FIORITA dal 2 al 4 dal 1 al 15 2/2 , 2/3

VIA LELLI G. dal 2 al 52 dal 1 al 7 1/10 , 1/2 , 1/3 , 1/4 , 1/5 , 10/2 , 21/2 , 24/2 , 29/2 , 3/7 , 4/2

VIA LIGABUE A. dal 2 al 40 dal 1 al 5 3/A

VIA MARZABOTTO dal 2 al 50 dal 1/A al 33 3/A

VIA MATTEI E. dal 2 al 4 dal 1 al 15

VIA MONTECALVO dal 2 al 2

VIA MONTESOLE dal 2 al 18

VIA NAZIONALE dal 2 al 28 dal 1 al 17 13/2 , 15/2 , 16/A , 16/B , 16/C , 16/D , 18/A , 2/2 , 22/A , 24/A , 26/A, 4/A ,

VIA RODARI G. dal 2 al 2 dal 7 al 15

VIA SOLDATI N. dal 2 al 12 dal 1 al 11

VIA TOGLIATTI P. dal 2 al 12 dal 3 al 5

VIA VALLE VERDE dal 2 al 46 dal 1 al 55 26/2 , 26/3 , 30/2 , 32/2 , 35/2 , 35/A , 37/2 , 4/4 , 43/2 , 47/4