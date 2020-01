Al via la demolizione della ex Caserma Perotti: sarà sede dell'Agenzia delle Entrate

Al via i lavori di demolizione dell'ex caserma Perotti, in via Carlo Marx, nel quartiere Savena. L'Agenzia del Demanio ha annunciato un investimento di 15 milioni di euro per la demolizione e la ricostruzione.

Si tratta di una una struttura di circa 50.000 metri cubi all'interno dell'ex area militare: una parte sarà destinata agli uffici dell'Agenzia delle entrate.

A fine novembre, la Giunta aveva lanciato un protocollo d'intesa, sottoscritto tra Comune, Agenzia del Demanio, Ordine degli Architetti e Ordine degli Ingegneri della provincia di Bologna, per un concorso di progettazione volto a ridisegnare l'area con un intervento innovativo.

Nell’area dell’ex caserma, circa 90mila metri quadri, diversi edifici sono in pessimo stato e quindi verranno demoliti.

Il bando del concorso di progettazione prevede due fasi per acquisire, al termine della procedura, il progetto architettonico di fattibilità tecnico-economica dell’intervento che riguarda gli edifici dell’Agenzia delle Entrate oltre alla progettazione di massima di un assetto urbanistico complessivo dell’area. Sarà l’Agenzia del Demanio, a proprie spese, a predisporre il bando di concorso e ogni attività utile a una adeguata informazione e partecipazione, in sinergia con il Comune e gli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri.

Come molte aree (ex militari) dismesse, anche la Perotti era stata occupata ed è stata spesso sede di raduni e rave party.