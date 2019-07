Ex Cierrebi, comitato raccoglie firme e chiede incontro pubblico in quartiere

Una raccolta firme, per riacendere i riflettori sulla vicenda e convocare un consiglio di quartiere straordinario sulla vicenda Ex Cierrebi di via Marzabotto. Nuova iniziativa del comitato 'Salviamo il Cierrebi', dopo le scintille delle settimane scorse con la catena di supermercati che dovrebbe prendere parzialmente il posto del centro sportivo. Questa volta la richiesta è molteplice, rafforzata da 585 firme in calce che il raggruppamento di residenti ha dichiarato di avere raccolto, raccolta firme che -siega il comitato- andrà avanti a oltranza.

Diversi i punti di cui si chiede conto in un incontro pubblico, aperto a tutti i residenti. Il primo è ovviamente quello di "evitare la preanunciata chiusura delle attività sportive, prevista per il 2 settembre prossimo", ma all'ordine del giorno ci sono anche "evitare l'installazione di una antenna per rete cellulare 4G, predisposta per il 5G", il tutto -scrive il comitato- dove "bambini in età scolare fanno attività sportiva e a meno di 50 metri dalla cinta muraria della parte più antica e storica della Certosa".

Riprendono quindi le richieste di 'Salviamo il Cierrebi', con il superamento dello "stallo politico che si è creato" e la salvaguardia dell'intero complesso, il rilancio dell'attività sportiva del centro e "l'immediata interruzione dei lavori di costruzione dell'antenna" almeno fino a quando "non verranno verificate eventuali alternative più consone alla diminuzione del rischio per l’ambiente e la salute". Infine, il riassetto della rete ciclopedonale della zona.