Alto Reno Terme: "Esonerazione da fattura elettronica per due anni?"

Una mozione per “invitare il Governo ad esonerare per almeno due anni i titolari di Partita Iva e le imprese dei Comuni montani dall’applicazione del regime di fatturazione elettronica” poiché “già penalizzati dalla crisi economica e dal digital divide”. L’ha depositata ieri, in consiglio comunale ad Alto Reno Terme, Marta Evangelisti, capogruppo di “Adesso Alto Reno Terme” e consigliere metropolitano di Uniti per l’Alternativa.

“L’applicazione indiscriminata del nuovo regime di fatturazione elettronica con le relative sanzioni – spiega Evangelisti – rischierà di alimentare la desertificazione commerciale e imprenditoriale della montagna”. “In realtà – prosegue Evangelisti – la legislazione europea prevede che la fatturazione elettronica tra privati debba essere considerata un’opzione. L’unico obbligo è previsto per gli appalti pubblici e per chi opera in contrattazioni pubbliche. Ma questo Governo vuole proseguire imperterrito senza nessun tipo di esonero o di deroga. L’introduzione di questa misura comporterà un ulteriore aggravio economico per le nostre aziende montane, senza considerare che i lavori per la banda larga in molte zone non sono nemmeno iniziati”.

“In Consiglio ho già evidenziato che si tratta di atto urgente e sarà discusso nella prossima seduta. Inoltre come consigliere metropolitano invierò la mozione anche agli altri Comuni montani che verranno invitati ad approvare l’atto e a trasmetterlo al Governo e anche all’ANCI”, conclude Evangelisti che porterà il documento anche all’attenzione del Consiglio metropolitano.