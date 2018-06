Festa della Repubblica in Piazza Maggiore: sfilate militari, manifestazioni e presidi

Sono sono svolte puntualmente le celebrzioni per la Festa della Repubblica, anche a Bologna. Dalle 10:30 le autorità civili e militari hanno passato in rassegna i plotoni di rappresentanza delle forze armate di stanza nel capoluogo, alla presenza dei gonfaloni dei comuni metropolitani. Presenti tra gli altri il prefetto Matteo Piantedosi, il sindaco Virginio Merola e Gian Luca Galletti.

Sotto le Due Torri è andata in scena invece una controiniziativa antimilitarista: presidiati a vista dalle forze dell'ordine, alcuni militanti hanno tenuto un breve comizio e strotolato uno striscione con la scritta 'contro tutti gli eserciti, contro tutte le guerre', in polemica con la presenza delle forze armate in piazza Maggiore durante le celebrazioni.

In agenda per oggi anche un presidio dell'Anpi, associazioni e sindacati confederali davanti Palazzo Re Enzo dal nome "mai più fascismi", previsto alle ore 16.