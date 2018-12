Contro odio e razzismo: fiaccole in piazza per i diritti umani | VIDEO

Centinaia di persone in piazza Nettuno per celebrare il 70esimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani proclamata dall'Onu il 10 dicembre 1948.

Come in altre città italiane, anche Bologna ha aderito all'iniziativa "#dirittiatestaalta", promossa da ActionAid Italia, Amnesty international, Caritas, Emergency e Oxfam, per ricordare la 'Dudu', come viene chiamata un po' per affetto un po' per adeguarsi alla legge dell'acronimo tanto cara al web.

Numerose le personalità presenti, a partire da quelle istituzionali come il sindaco Virginio Merola, gli assessori comunali Matteo Lepore, Marco Lombardo, Susanna Zaccaria, Alberto Aitini; il capogruppo regionale Pd Stefano Caliandro, l'ex senatore Sergio Lo Giudice, il fondatore dell'associazione Avvocato di strada onlus, nonché consigliere regionale Pd, Antonio Mumolo, il deputato Pd Andrea De Maria. Fino a rappresentanti noti della società civile come il fondatore delle Cucine popolari Roberto Morgantini e Alessandro Bergonzoni.

A turno, hanno letto al microfono gli articoli dello storico documento, mentre le associazioni organizzatrici hanno denunciato che "a oggi, non uno degli stati firmatari ha riconosciuto ai cittadini tutti i diritti che si era impegnato a promuovere", ricordando come "i contenuti e i valori della Dichiarazione universale dei diritti umani, che mai come in questo momento sono necessari per riuscire a costruire forme di convivenza più umane e contrastare le nuove forme di razzismo, la criminalizzazione della solidarietà e l'odio per il diverso che vediamo anche nel nostro paese". (Dire)