Digitalizzazione: in Valsamoggia arriva la fibra ottica per privati e imprese

Una buona notizia per tutti i privati e le imprese che riesiedono in Valsamoggia: da ottobre partiranno le offerte commerciali sul territorio che consentiranno connessioni in banda ultra larga.

La notizia ufficiale è stata data qualche giorno fa nel corso di un incontro al quale era presente il sindaco Daniele Ruscigno, Raffaele Donini, Vicepresidente della regione Emilia-Romagna e titolare della delega all’innovazione digitale, Gianluca Mazzini Direttore Generale di Lepida e Massimo Molisani di Open Fiber, la società che sta realizzando l’opera.

Tutti hanno fatto il punto sull’avanzamento dei lavori del “Progetto Banda Ultra Larga (BUL) in Emilia-Romagna” che ha portato l’interesse pubblico ad occuparsi delle cosiddette “zone bianche” cioè quelle parti di territorio sulle quali nessun operatore avesse già manifestato l’interesse a intervenire, sulle quali la Regione ha investito 255mln di euro (di cui una parte finanziata direttamente e una parte proveniente da fondi europei) per portare banda larga tra 30 e 100 Mbps.

Il progetto

Nel dettaglio, a Valsamoggia il progetto attualmente in fase di completamento prevedeva 4 dorsali e la posa di 126 chilometri di fibra a beneficio di oltre 8.700 abitazioni per un totale di quasi 20mila abitanti. I punti wireless ad accesso gratuito e libero (senza cioè la necessità di credenziali) sono attualmente 35.

“È stata una serata molto partecipata – spiega il sindaco Daniele Ruscigno – perché il tema è di grande interesse per i nostri cittadini. All’incontro erano presenti anche alcuni operatori che hanno illustrato i listini prezzi per privati e imprese, con offerte in linea con quelle già presenti sul mercato per questo tipo di servizio. Al di là dell’interesse privato per la fibra ottica, ci tengo a sottolineare che l’intera rete rimarrà di proprietà regionale, consentendo quindi anche lo sviluppo di nuovi servizi pubblici, come, ad esempio l’ampliamento della rete wifi pubblica, la rete di videosorveglianza e il collegamento di tutte le scuole e di tutti gli edifici pubblici”.