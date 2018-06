Fiera: parcheggiatori abusivi con pettorina e ticket

Con pettorina e ticket facevano parcheggiare gli automobilisti in Fiera, ma sono stati colti in flagrante. I Carabinieri della Stazione Bologna Navile hanno denunciato due palermitani di 48 e 52 anni per truffa in concorso. E’ successo l’altra mattina nei pressi del parcheggio della Fiera di Bologna in piazza della Costituzione, dove una pattuglia impegnata in un servizio di controllo del territorio ha sorpreso i due soggetti.

Esercitavano l’attività di parcheggiatori dietro a un compenso e dicendo che erano stati autorizzati. I numerosi precedenti di polizia specifici a carico dei due siciliani e gli approfondimenti investigativi dei Carabinieri della Stazione Bologna Navile hanno rilevato, invece, che si trattava di veri e propri impostori.