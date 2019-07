Fiera di San Lazzaro: un evento 'green', special guest Alex Britti

Tutto pronto per la 189esima edizione della Fiera di San Lazzaro, in programma dal 25 al 28 luglio. Un evento che quest'anno sarà tutto green, puntando l’accento sulle scelte sostenibili e la salvaguardia dell’ambiente. Non a caso lo slogan di questa 189esima edizione è “Fiera di essere Eco”.Ricco il cartellone degli eventi che vanta un programma artistico e musicale con palchi disseminati per il centro cittadino, e l'offerta gastronomica.

Il programma

Parco 2 Agosto

La musica è sempre la protagonista della Fiera. Ospite d'onore di questa edizione “green” della Fiera il chitarrista Alex Britti che sabato 27 luglio, porterà sul palco il risultato di oltre vent’anni di carriera e i suoi brani più famosi. Spazio anche all’Orchestra Senzaspine, mentre giovedì 25 luglio numerosi artisti del panorama indie bolognese e nazionale faranno rivivere Battisti grazie agli arrangiamenti dei suoi brani più famosi, a cura del violinista Alessandro Cosentino. Non mancheranno risate grazie al comico Giorgio Comaschi, che venerdì 26 luglio portarà sul palco del parco 2 Agosto “Adesso faccio l’influenzer”, un esilarante spettacolo sulle nuove mode ad alto tasso di bolognesità.

Quest'anno, in collaborazione con lo staff di 'SUONARE SERGIO,' realtà attiva nel panorama musicale locale e non solo, è stato pensato un calendario di appuntamenti che si affiancherà alla programmazione principale del Parco 2 Agosto. Tutti i giorni si terranno concerti dalle 19,30 in poi, con esibizioni che spazieranno dal rock alla black music passando per funk e swing (quest'ultimo con tanto di corpo di ballo a tema) e durata fino alle ore 22 . Dalle 23, 30 invece, spazio ai Dj set, che accompagneranno il pubblico fino a tarda notte.

Giovedì, 25 luglio, dj set con Carota e Lodo de 'Lo stato Sociale'. Nella giornata di domenica il posto del concerto pomeridiano sarà preso da un imperdibile spettacolo circense e di cabaret a cura di Eden Park, mentre invariato resterà l'appuntamento tardo serale di Dj Set.

Palazzo Comunale

Arte e musica si intrecciano nella corte del Palazzo Comunale, con concerti e spettacoli che vedranno sul palco artisti come i Vecchioni di Mariele e i Lovesick Duo (giovedì 25 luglio), Franz Campi (venerdì 26 luglio), gli Swinging Boars e Federico Benuzzi (sabato 27 luglio) per finire con Le Train Blue e Marco Raimondi.

Piazza Bracci

In piazza Bracci invece, all’ora dell’aperitivo, l’intrattenimento sarà a cura di Suonare Sergio, studio di registrazione, sala prove e punto di riferimento per il panorama musicale di San Lazzaro e oltre. Si parte giovedì sera con il sound sperimentale di Grigio, a cui seguirà il dj set di Carota de Lo Stato Sociale; venerdì sera a fare da protagonista sarà il swing con la musica dei The Monkey Swingers e la scuola di ballo Swing for Fun, mentre sabato 27 luglio largo al trio di voci femminili Black Chicks Live. Domenica si chiude in bellezza con lo spettacolo circense e cabaret a cura di Eden Park a cui seguirà, come per le giornate precedenti, un dj set a cura di Suonare Sergio.

Parco della Resistenza

Al Parco della Resistenza torna come ogni anno il Reelin’ and Rockin’ Festival, con quattro giorni dedicati agli anni ‘50 e alle auto d’epoca e un ricchissimo calendario di concerti dal vivo per scatenarsi a ritmo di rock.

Una piazza green ed ecologica

Sulla linea green ed ecososteibile dell'amministrazione comunale, capitanata dal sindaco Isabella Conti, per la Fiera Piazza Bracci si libera della plastica e della spreco . La 189esima edizione della storica Fiera avrà infatti un occhio di riguardo per la salvaguardia dell’ambiente e la riduzione dei rifiuti e degli sprechi. In piazza Bracci l’allestimento, curato dai Beer Brothers , sarà realizzato con materiali di risulta o riciclabili , dalle sedute ai tavoli, passando con al centro una “fontana verde”. Le pratiche sostenibili passano anche dalla tavola: per gustare la ricca offerta gastronomica dei vari truck-food, saranno utilizzati soltanto piatti, bicchieri e posate realizzati con materiali biodegradabili ed ecologici .

Area Food & Beer

Presenti sulla piazza truck food provenienti da varie parti d'Italia, che offriranno al pubblico specialità per tutti i palati: dagli hamburger di Fassona e Cinta Senese al gnocco fritto, passando per arrosticini abruzzesi, cucina romana, proposte vegetariane, vegane e gluten free, finendo in dolcezza con gli originali cannoli della tradizione siciliana.

Nell'Area bar, gestita direttamente dai BEER BROTHERS ON THE ROAD, protagonista sarà il mondo delle birre artigianali e di qualità, con la presenza di 8 spine che, in continua rotazione, proporranno i prodotti di tanti piccoli produttori del comparto craft nazionale tra nomi noti e “chicche” decisamente meno comuni oltre a diverse referenze appositamente realizzate in collaborazione con birrifici locali. A ciò si affiancherà un'area cocktails per aperitivo e dopo cena. Tutto quanto utilizzato in piazza per la somministrazione di cibi e bevande, dai bicchieri ai piatti passando per qualsiasi altro tipo di contenitore, sarà formato da materiale compostabile o riciclabile, che come tale potrà essere gettato nei bidoni per l'umido presenti.