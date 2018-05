Travolto dal treno merci, sopravvive: è grave in ospedale

E' ricoverato in condizioni gravi ma è sopravvissuto l'uomo che nella mattinata di oggi è stato ritrovato sula massicciata dei binari nella tratta di cintura vicino a via Ondina Valla, in zona Fiera. Sul posto sono giunti la Polizia Ferroviaria, i Vigili del fuoco e il personale di Trenitalia.

Secondo una prima ricostruzione l'uomo, intorno ai 25 anni e di origine straniera, avrebbe compiuto un gesto volontario: ora è ricoverato in codice 3 all'ospedale Maggiore. La tratta ferroviaria coinvolta è dedicata esclusivamente alla movimentazione delle merci, pertanto il traffico passeggeri non ha subito variazioni o disagi.