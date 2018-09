Fondi periferie, fiducia su Milleproroghe: 'Una settimana, poi partono i ricorsi'

Il Comune di Bologna non si fida del Governo gialloverde ed è pronto al ricorso per i 18 milioni di euro del bando periferie. Da un lato, l'assessore comunale Matteo Lepore prende atto dell'impegno assunto nella serata di ieri dal premier Giuseppe Conte con i sindaci dell'Anci di recuperare i fondi in futuro.

"Era evidente che dovevano tornare sui loro passi, ma questo impegno si deve realizzare subito", afferma Lepore in un video postato su Facebook. Ma "devo dire- prosegue l'assessore- che questa idea di dilazione nel tempo non ci rassicura molto, vogliamo vedere atti concreti. Se entro una settimana questi provvedimenti non saranno avviati non potremmo come Comuni che partire coi ricorsi, fare una battaglia legale per recuperare questi soldi perche' i patti si rispettano".

I sospetti di Palazzo D'Accursio si infittiscono alla luce di quanto accaduto oggi in aula alla Camera, con la decisione dell'esecutivo di mettere la fiducia, "chiudendo qualsiasi tipo di discussione" come sottolinea ancora Lepore. "Purtroppo- constata quindi l'assessore Pd- i segnali non sono positivi". Di una "grave scorrettezza formale" parla il deputato bolognese del Pd Andrea De Maria.

Quanto alla promessa di Conte, sottolinea il parlamentare, è un "passo indietro clamoroso, dopo che in aula la maggioranza aveva parlato di 'marchette' riferendosi agli interventi del bando periferie. Se questa era la volontà bastava votare già oggi un emendamento in aula, mentre appunto è stata posta la questione di fiducia"

De Maria conserva un po' di speranza di salvare i 18 milioni per Bologna. "Vedremo- scrive in una nota- se ora alle parole seguiranno i fatti, non per una battaglia di parte ma perché parliamo di interventi fondamentali per i cittadini e le periferie italiane. Noi continueremo con la massima determinazione a batterci perchè le risorse per il bando periferie siano ripristinate al piu' presto e con certezza". (Dire)