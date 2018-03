Frana di Gaggio Montano, si scava per evitare 'tappo' nel Reno

Ha raggiunto l'alveo del fiume Reno il fronte della frana della Maranina in località Vaina nel Comune dell'Appennino bolognese di Gaggio Montano, riattivata ieri.

La frana in movimento ha un fronte largo 100 metri e una lunghezza di circa 800 metri in loc. Vaina di Marano di Gaggio Montano (BO). Travolta la vecchia strada Porrettana, mentre la SS64 è percorribile senza problemi, parte del fronte franoso ostruisce in parte il letto del fiume Reno.

Le pale meccaniche sono al lavoro per mantenere il corso del fiume libero. I Vigili del fuoco -presenti sul posto- fanno sapere che sono stati resi inagibili 5 immobili, ed è stata allontanata una famiglia da una abitazione nelle vicinanze del fronte franoso.

Altre abitazioni per ora isolate, che restano raggiungibili solo con l'ausilio di un mezzo anfibio in dotazione ai pompieri. Ieri anche il prefetto Piantedosi ha fatto visita al luogo della frana: il rischio è che il Reno tracimi dal suo letto per inondare la vicina ferrovia e poi le valli circostanti.