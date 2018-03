Scomparso a Casalecchio: si cerca il 79enne Francesco Ferranti

Non da più notizie da ieri sera Francesco Ferranti, 79 anni, residente in via Fermi a Casalecchio di Reno. Questa notte sono cominciate le ricerche, pressi del Parco della Chiusa, da parte di Polizia locale, Carabinieri, Vigili del fuoco (con elicottero), Soccorso alpino e Pubblica assistenza, oltre ad un'unità cinofila composta da 8 cani.

E' il Comune di Casalecchio a rilanciare l'appello per il suo rintraccio. Al momento della scomparsa, il signor Ferranti indossava un giubbotto grigio e scarpe modello Crocs.Chiunque lo avesse visto può rivolgersi ai carabinieri (112), ai vigili del fuoco (115) oppure alla centrale operativa della polizia locale di Casalecchio di Reno (n. verde 800 253808).

