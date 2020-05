Pasquale Apicella, agente morto a Napoli: oggi la commemorazione in questura a Bologna

In concomitanza con i funerali che si si sono svolti in forma solenne, nella mattinata di oggi 8 maggio nel quartiere di Secondigliano, Pasquale Apicella, l'agente morto il 27 aprile nel tentativo di bloccare gli autori di un colpo in una banca della provincia di Napoli, è stato ricordato anche a Bologna.

Alle ore 11, nel rispetto delle misure in atto a tutela della salute pubblica, nell'atrio della questura felsinea è stato posto un fiore in ricordo di Pasquale: "Solo un fiore perché, in questo caso più che mai, è necessario dimostrare in altro modo il nostro sostegno e la nostra vicinanza alla sua famiglia, senza indugiare e senza perdersi in troppi formalismi e rituali. E’ per questo che abbiamo deciso di adottare solo un simbolo e di devolvere, tutti insieme, il resto - fanno sapere i sindacati di Polizia che promuovono anche una raccolta fondi - invitiamo, pertanto, chiunque non lo avesse ancora fatto, a dimostrare concretamente il proprio sostegno alla famiglia di Pasquale. Siamo certi che il sacrificio di una giovane vita non sarà vano se insieme continueremo tutti a tenerci per mano".

I funerali si sono svolti alla presenza dei familiari, del questore di Napoli, del ministro degli Interni Luciana Lamorgese e del Capo della Polizia, Franco Gabrielli, del presidente della Giunta regionale Vincenzo De Luca e del sindaco Luigi De Magistris, in base alla normativa anti-Covid 19. La pagina Facebook della Polizia di Stato ha tramesso in diretta i funerali.

Per chi volesse donare: Iban IT43C0310439950000000823930 c/c Deutsche Bank con causale benef. Sig.ra Giuliana Ghidotti Apicella