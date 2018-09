Furti in appartamento: ladre in trasferta pedinate e arrestate

I servizi mirati della Squadra Mobile per prevenire i furti in appartamento, hanno dato frutti: nella mattinata di sabato scorso sono state arrestate due donne.

Nel corso degli ultimi mesi, nell’ambito di una attività di monitoraggio, l’attenzione degli investigatori era caduta su una cittadina serba di 25 anni, pluripregiudicata per furti in appartamento, che con cadenza periodica arrivava a Bologna, sempre in compagnia di complici diverse, proprio per compiere furti in abitazioni residenziali.

Pedinate

La donna, alloggiava in strutture ricettive diverse presentando sempre una carta d’identità clonata, intestata a una donna italiana. Nella tarda serata di venerdì, è stata individuata all’interno di un bed and breakfast di via Martelli e dalla mattina del sabato è iniziato un pedinamento, mentre si accompagnava a un’altra ragazza del 1999.

Le due donne hanno raggiunto le Due Torri e sin da subito, percorrendo le vie del centro storico a piedi, hanno effettuato dapprima un accesso all’interno di uno stabile in via Dei Toschi uscendone, successivamente, hanno proseguito ed effettuato un secondo accesso all’interno dello stabile in Piazza Cavour, ma anche in questo caso cinque minuti dopo ne uscivano nuovamente.

Ma i tempi di entrata ed uscita erano troppo brevi per un furto, così è proseguita l’attività di osservazione che ha consentito di arrivare in uno stabile di via Farini, ove le donne sono rimaste per circa cinque minuti. A quel punto la Polizia di Stato è intervenuta, bloccandole nell’atrio del portone. La perquisizione personale, ha permesso di trovare, nascosta all’interno dei pantaloni, un pezzo di plastica rigido sagomato e ricavato da un flacone, solitamente utilizzato per la effrazione della porta di ingresso di uno studio di avvocato che si trovava all’interno dello stabile.