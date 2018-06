Furti alla “Magneti Marelli”: arrestato l'addetto alle pulizie

Ieri pomeriggio, al termine di un’indagine iniziata qualche settimana fa, i Carabinieri della Stazione Bologna Bertalia hanno arrestato un 50enne italiano per furto aggravato.

Sei dipendenti dell’azienda "Magneti Marelli" erano stati derubati durante la pausa pranzo e avevano sporto denuncia. I militari hanno così appurato che il ladro, approfittando dell’assenza del personale, s’intrufolava negli uffici sottraendo il denaro dai portafogli lasciati incustoditi. L’ipotesi che potesse trattarsi di un dipendente, dal “modus operandi” preciso e puntuale, è stata confermata ieri, quando una squadra di Carabinieri impegnata nelle indagini, ha sorpreso il 50enne all'opera. Si tratta di un addetto alle pulizie, mansione che gli permetteva di entrare in tutti i locali, senza destare il minimo sospetto. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa della convalida dell’arresto prevista per oggi.