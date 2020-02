Furti con spaccata in Corticella: colpiti due negozi

Doppia spaccata questa notte in Corticella. a essere colpite dai ladri in due episodi distinti sono stati un negozio di colori in via della Cooperazione e una pescheria in via di Corticella. Il primo episodio è avvenuto nel negozio di pesce, in un orario relativamente insolito per questo tipo di furti. La polizia è intervenuta alle 22:30, constatando che ignoti avevano utilizzato un'auto per sfondare la saracinesca dell'esercizio. Tanti danni ma niente di rubato, con il fondo cassa asportato durante la chiusura.

Copione quasi identico qualche ora più tardi, in via della Cooperazione, dove a essere presa di mira è stata una coloreria. In questo caso 200 sono stati gli euro in contanti di bottino. L'auto utilizzata in questo caso è stata rinvenuta dai carabinieri. Ancora da capire se si possa trattare degli stessi malviventi: nei pressi del negozio alimentare sono presenti telecamere.