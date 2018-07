Cerca di sfilare orologio ad anziano, ma passa la pattuglia dei Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Casalecchio di Reno hanno arrestato una 29enne rumena per tentata rapina. E’ successo ieri mattina nei presi della Chiesa di Santa Lucia, quando una pattuglia dei Carabinieri, impegnata in un servizio di controllo del territorio, ha sorpreso la rumena mentre stava tentando di sfilare l’orologio d’oro a un 89enne del luogo che stava andando ad assistere alla messa domenicale assieme alla moglie che si trovava nelle vicinanze.

Alla vista dei militari, la giovane ha tentato la fuga, ma non ci è riuscita ed è finita in manette. Fermata, identificata e perquisita la 29enne, cittadina rumena, è la stessa che nel maggio scorso, venne denunciata per un fatto analogo, a San Giovanni in Persiceto. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, ora la 29 è in carcere.

L'Arma comunica che eventuali vittime di analoghi reati perpetrati dalla donna arrestata, possono telefonare ai Carabinieri di Casalecchio di Reno al numero di telefono 051/570199 o recarsi in caserma, situata in via Don Carlo Marzocchi n. 6 a Casalecchio di Reno.