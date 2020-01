Furto nelle camere e pasto 'a scrocco', nei guai un 47enne

Due denunce in poche ore. E' quanto ha collezionato un 48enne cittadino italiano, originario di Napoli, che è stato fermato dalle volanti in due distinte occasioni. La prima volta è stato identificato e segnalato in un ristorante di via de'Falegnami nella notte di Capodanno, su segnalazione dei titolari. Dopo il pasto l'uomo non avrebbe pagato, facendo scattare il deferimento per insolvenza fraudolenta.

Dopo alcune ore lo stesso è stato nuovamente bloccato al Mercure hotel, dove una segnalazione lo ha indicato come autore di un furto di 80 euro in una camera. Agli agenti l'uomo ha raccontato di avere fatto colazione dentro l'hotel, ma la sua versione no ha convinto i poliziotti. Di qui la denuncia per furto aggravato.