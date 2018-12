Terzo colpo alla Cae di San Lazzaro: "In azione un commando di 7 persone"

Hanno divelto un cancello e sfondato l'uscita d'ermergenza con un tombino, mentre due complicisono sono rimasti nelle auto. A entrare in azione a San Lazzaro una banda di malviventi che domenica pomeriggio, alle 18,30, ha preso di mira la Cae spa in via Colunga. Amaro il bottino per i ladri nonostante i danni causati ammontino a un migliaio di euro, così come spiega a BolognaToday il legale rappresentante dell'azienda, Giorgio Bernardi: "Prima eravamo a Castenaso e dal 2006 siamo a San Lazzaro - racconta - e questo è il terzo colpo che subiamo. Probabilmente i responsabili avevano già fatto un sopralluogo perchè qualche settimana fa abbiamo trovato una rete tagliata. Nonostante l'allarme e l'arrivo della vigilanza privata in meno di 4 minuti e poi dei carabinieri, sono stati velocissimi. Hanno rubato tre valigie di attrezzi e sono scappati. Dalle telecamere si vede perfettamente che è stato un commando di sette persone. Il problema - sottolinea - è che questa zona è abbastanza isolata e non c'è nessun deterrente".

Un colpo simile domenica pomeriggio è stato realizzato anche a Ozzano, nella Gsl Tech di Ozzano, dove sempre 7 persone incappucciate sono entrate nell'azienda in via dell'Artigianato riuscendo a rubare circa 1800 euro dalla cassa, un telefono, una macchina fotografica, utensili di vario genere , svaligiando anche i distribiutori di snack e bevande. Numerosi i danni.