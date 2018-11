Carte di credito rubate, clonate e svuotate: la Postale smantella rete criminale

Rubavano carte di credito in consegna ai postini, poi con l'aiuto di alcuni hacker aggiravano i sistemi di sicurezza per poi addebitare false fatture ai correntisti, prelevando infine il contante. E' una rete fitta e organizzata quella smantellata dalla polizia postale di Bologna, che stamane su dispsizione del provvedimento del Gip di Bologna hanno dato luogo ad arresti e perquisizioni nel napoletano.

Agli arresti sono finite sei persone, tutte a vario titolo coinvolte nella frode informatica. In base a quanto ricostruito dalla Postale di Bologna, che per le indagini si è avvalsa della collaborazione dei colleghi di Roma e Napoli, la frode andava avanti da almeno un anno. Il giro di guadagni mensile stimato ruota attorno ai 100mila euro al mese, e coinvolge circa 90 provincie in tutto il Paese.

Già nel gennaio scorso, le investigazioni tecniche avviate a carico del gruppo criminale dalla Polizia Postale di Bologna avevano portato all’arresto in flagranza, presso negozi di lusso del centro cittadino del capoluogo emiliano, di un 45enne pregiudicato originario di Napoli, mentre tentava di acquistare dei beni di lusso per migliaia euro con carte di credito rubate.

Secondo gli inquirenti, tutto iniziava con abili furti alle carte di credito di alcune banche in consegna postale rubate ai postini. Degli hacker al soldo della banda poi eludevano l'associazione delle carte alla Sim, infine altre persone carpivano il Pin attraverso telefonate truffaldine agli ignari clienti. Il ramo amministrativo del sodalizio agiva quindi intestando fatture di aziende fittizie alle carte stesse, incassando in via telematica il saldo. I proventi a loro volta finivano girati in altre carte prepagate, presso le quali la banda incassava i contanti attraverso sportelli sparsi per tutto il Paese.

