Ladri alla discarica dei rifiuti speciali: arraffano ferri da stiro proprio sotto la telecamera

La Polizia ha denunciato due persone per tentato furto: è successo ieri sera intorno alle 23 al centro raccolta rifiuti speciali di Hera in via delle Viti a Bologna. Gli addetti alla vigilanza hanno infatti notato dalle riprese delle videocamere di sorveglianza che due uomini avevano scavalcato la recinzione.

Una volta entrati (si tratta di un rumeno del 2001 già maggiorenne e di un connazionale del '97, entrambi con precedenti per reati contro il patrimonio) si sono infilati nello zaino due ferri da stiro, tre lettori dvd e un monitor da pc. La merce è stata recuperata e la coppia denunciata.