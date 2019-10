Shopping con le carte rubate, il furto nel parcheggio di Fico

Hanno cercato di spendere quanto più possibile con le carte appena sottratte, ma la cosa è durata poco. Furto nei parcheggi del parco contadino Fico, dove a essere vittima è stata una famigia, di ritorno dagli acquisti.

E' successo tutto nel primo pomeriggio di ieri, quando i carabinieri ricevono una chiamata: a parlare è una componente della famiglia appena derubata. Tornati dagli acquisti al parco contadino, dall'auto parcheggiata erano spariti i bagagli, quattro valigie e due zaini. Nel frattempo però ai cellulari delle vittime stavano arrivando delle notifiche di avvenuta spesa -attraverso il meccanismo del contactless- con un bancomat e una carta di credito, proprio quelli contenuti nei bagagli rubati.

I militari hanno quindi passato al setaccio i negozi del vicino centro commerciale Meraville: in base al riscontro di diversi negozianti alla fine si è arrivati agli autori degli acquisti, due donne che appena hanno visto le divise si sono allontanate alla spicciolata. La fuga è durata poco: i carabinieri hanno fermato un camper in sosta nei pressi del mall: dentro, oltre al conducente compagno di una delle sospettate e dei loro figli, anche parte della refurtiva. In tutto, con le carte sottratte, sarebbero stati effettuati una decina di pagamenti.

Alla fine sono stati arrestati in tre, tutti cittadini bosniaci di 23, 24 e 27 anni. Le accuse sono di furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito.