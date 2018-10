Ladro acrobata in Bolognina: ecco come ha agito - VIDEO

Si stava arrampicando su un condizionatore per entrare in un appartamento del piano ammezzato di via Ferrarese 10, ma un dirimpettaio l'ha visto e ha subito chiamato la polizia.

Così il ladro, che ha provato a scappare lanciandosi da una finestra che affaccia sul portico, è stato inseguito e poi arrestato dagli agenti.

Tutta la refurtiva, il cui valore non è ancora stato quantificatO, è stata restituita alla proprietaria: una ragazza 34enne che ieri mattina non era in casa. L'uomo, arrestato per furto, sarà processato oggi stesso per direttissima