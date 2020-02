Notte movimentata in centro: clacson 'selvaggio' e furto del telefono

Serata movimentata quella appena trascorsa, con due persone denunciate dalla polizia per due eventi distinti, accaduti in centro storico. In via Righi una donna è stata vittima di un borseggio mentre stava camminando sotto i portici. Ai poliziotti ha raccontato che, mentre era in compagnia di un suo amico, qualcuno le ha sfilato il telefono dal cappotto per poi superarli e proseguire a piedi.

Inutili i tentativi di fermare il ragazzo, che però è stato seguito fino in via De'Falegnami, dove il soggetto ha poi fatto cader qualcosa, in realtà il telefono stesso. Rintracciato poco dopo da una voltante, il presunto autore del furto è stato rintracciato: si tratta di un 39enne, cittadino marocchino, poi denunciato per furto aggravato.

Qualche ora più tardi, intorno alle 4:15, è stata una volante di passaggio a incrociare un uomo fermo in auto con lo sportello aperto, lungo via Garibaldi. Il soggetto in questione, palesemente ubriaco, ha iniziato a suonare il clacson a intervalli regolari, incurante della presenza delle divise. Poco dopo un altro soggetto è arrivato e ha raggiunto l'auto e il suo autista, e insieme sono partiti.

Fermato pochi metri dopo, al guidatore è stato fatto l'alcool test, con l'aiuto della polizia locale. L'uomo, un 29enne bolognese, ha per più volte invalidato il test, finendo però per essere denunciato per rifiuto della prova alcolemica e sanzionato per ubriachezza manifesta. Da un controllo è risultato anche come lo stesso avesse la patente scaduta da tempo.