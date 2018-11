Transenne alla Garisenda per 'caduta oggetti': lavori di pulizia in corso

Lavori sulla Torre Garisenda. Stamane sono spuntate delle transenna a circoscrivere il perimentro della torre, con cartelli che avvertono di un pericolo di caduta oggetti. Dal Comune precisano che però non si tratta di un avviso relativo alla caduta di calcinacci, bensì alla possibile caduta di detriti (per lo più guano di piccione, ndr) dovuti a lavori di pulizia delle facciate, che interessano i cosiddetti 'pontai' ovvero le cavità presenti lungo le fiancate della torre. I lavori dureranno per qualche giorno.