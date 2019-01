Anziano disperso sui Colli, da 24 ore si cerca Gianni Boldini

Sono passate 24 ore dalla scomparsa di Gianni Boldini, signore di 80 anni disperso da ieri pomeriggio nelle colline attorno a Sabbiuno. Sul posto sono presenti decine di uomini di Vigili del fuoco, Soccorso alpino e Carabinieri, con l'aiuto di una unità cinofila e il supporto notturno di un elicottero dell'esercito munito di telecamera termica.

Finora le ricerche hanno dato esito negativo. L'anziano, residente a San Ruffillo e appassionato camminatore, era solito recarsi in zona per delle passeggiate, anche molto lunghe. Solo quando si è fatto tardi e la moglie non lo ha visto rientrare è stato dato l'allarme. Al momento della partenza Boldini aveva con se solo i propri indumenti e il telefono cellulare, il quale per l'ultima volta ha agganciato la cella telefonica di Vergato.

Le ipotesi sul campo sono che l'80enne possa aver perso l'orientamento oppure avere avuto un malore, circostanza che aggraverebbe ulteriormente il quadro, dal momento che le rigide temperature di questi giorni fanno toccare nella zona anche i meno otto gradi durante la notte.