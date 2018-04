Traffico, Giardini Margherita 'zona residenziale': senso unico e 10 km/h

Cambiano parcheggi e viabilità ai Giardini Margherita. Diverse le segnalazioni pervenute a Palazzo D'Accursio dagli utenti della zona che chiedono interventi per la regolamentazione a senso unico di viale Giurini con direzione dal varco Sabbioni-Letizia verso il varco Sabbioni-Castiglione, e di conseguenza anche dei varchi stessi, il primo in ingresso, il secondo in uscita.

"Appare legittima e motivata perché favorirebbe le condizioni di circolazione all'interno dei giardini, preservando al contempo la possibilità di sosta veicolare e semplificherebbe le manovre in corrispondenza degli accessi, eliminando una parte degli attuali conflitti sull'intersezione Castiglione-Sabbioni, che appare spesso congestionata, e precludendo l'uscita dal varco Sabbioni-Letizia dotato di scarsissima visibilità" ha detto oggi in Consiglio Comunale l'assessore Irene Priolo.

I provvedimenti in termini di sicurezza e circolazione si tradurrebbero in un accesso ai giardini e alle scuole Fortuzzi meno agevole per chi proviene da via Castiglione, essendo possibile solo dal varco Sabbioni-Letizia, con un allungamento di percorso stimabile in circa 500 metri, comunque accettabile per veicoli a motore e mitigato dalla maggior scorrevolezza degli accessi e del viale: "L'accessibilità alla viabilità interna ai Giardini Margherita, tra cui viale Giurini, avviene attualmente attraverso i due varchi di via dei Sabbioni, entrambi a doppio senso di marcia, posti in corrispondenza di via Letizia e nei pressi di via Castiglione. Il tratto di viale Giurini parallelo alla via dei Sabbioni, attualmente a doppio senso di marcia e con sosta longitudinale su entrambi i lati, ha una carreggiata insufficiente a garantire un agevole incrocio dei veicoli provenienti da direzioni opposte.



Inoltre, per salvaguardare pedoni e ciclisti, la viabilità interna ai Giardini Margherita aperta al transito veicolare sarà considerata come 'zona residenziale' con 'limite massimo di velocità 10 km/h' e 'precedenza ai pedoni su tutta la sede stradale'. A dicembre, il quartiere Santo Stefano ha espresso parere favorevole a una sperimentazione di sei mesi del senso unico.

Non appare invece percorribile la richiesta, di gestire l'accesso in prossimità di via Castiglione a doppio senso in alcuni giorni e a senso unico in altri, perché si creerebbero situazioni di ambiguità nella circolazione lungo viale Giurini.