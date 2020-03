Giovane si allontana da casa: cani e elicotteri in volo per cercarla: rintracciata a Toscanella

E’ stata ritrovata dai Carabinieri della Stazione di Dozza una ragazza italiana, maggiorenne, che ieri pomeriggio si era allontanata da casa senza fare più ritorno.

Le ricerche erano state avviate questa notte, dopo che i familiari della ragazza si erano rivolti ai Carabinieri, preoccupati per l’incolumità della giovane, scomparsa e anche irraggiungibile, perché il suo smartphone era spento. Dopo una notte di ricerche, effettuate con l’ausilio dei Carabinieri della Centrale Operativa del 112 di Imola e della Tenenza di Medicina, del Corpo Guardie Ambientali Metropolitane e dei Vigili del Fuoco di Bologna, che hanno impiegato i cani specializzati nella ricerca delle persone scomparse e un elicottero per il sorvolo aereo, si è riusciti a trovare la giovane questa mattina, all’interno di un albergo a Toscanella, mentre stava riposando all’interno di una camera. Soccorsa dai sanitari del 118, la giovane è stata trasportata presso una struttura sanitaria per accertamenti.