Gomorra, sopralluoghi della troupe in città: nella stagione 4 anche Bologna

Alcuni sopralluoghi sarebbero già stati fatti, e altri sono in cantiere. Secondo indiscrezioni, riportate nei giorni scorsi da Il Corriere di Bologna, la produzione della seguita serie Tv Gomorra avrebbe già computo una visita a Bologna, a quanto pare scelta per riprendere alcune scene in interna. La stagione 4, in fase di sviluppo e attesa per gennaio 2019, dovrebbe quindi contenere alcune scene girate proprio in città, magari con portici e torri a fare da sfondo. Sempre secondo le indiscrezioni, il periodo scelto dalla produzione sarebbe a cavallo tra maggio e giugno, con qualche escursione anche in provincia. Nel frattempo, anche un'altra troupe sta girando in città: quella diretta dai Manetti bros, che stanno registrando le puntate per l'ispettore Coliandro 7.