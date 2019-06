Violenta grandinata su Bologna\VIDEO

Bologna sotto pioggia e grandine come previsto dall’allerta meteo diramata ieri. Chicchi di grandine grandi come palline da tennis e tantissime telefonate ai vigili del Fuoco. "Attenzione a cartelloni stradali, alberi e sottopassi - avverte il Comune di Bologna sui social - massima attenzione sulla strada".

Intenso temporale con #grandine e raffiche di vento su #Bologna. Attenzione a cartelloni stradali, alberi e sottopassi. Massima attenzione sulla strada. — Comune di Bologna (@Twiperbole) June 22, 2019

Secondo i dati in tempo reale forniti da Arpae Emilia-Romagna, in mezz'ora a Bologna centro sono caduti 24 mm di pioggia. Al momento si registrano danni in diversi punti della città: vetri delle auto sfondati tra via orti e via Murri, danni anche in piazzola. Sui viali, dal Cassero alla stazione, allagamenti in più punti e copertura dei semafori ko. (In aggiornamento)