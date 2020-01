Al via il processo in Spagna per Igor il Russo: lui sorride beffardo | VIDEO

Ieri è iniziato il processo spagnolo per Norbert Feher, detto Igor il Russo, che dopo gli assassinii del barista Davide Fabbri a Budrio e della guardia volontaria Valerio Verri a Ferrara, per i quali in Italia è stato condannato all’ergastolo dal Tribunale di Bologna, fuggì in Spagna, dove uccise altre tre persone.

Nel video, del giornale spagnolo "Periódico digital La Comarca", si vede il killer in aula per il processo spagnolo. L'imputato è considerato "estremamente pericoloso" e, per evitare che possa fuggire, nell'aula di Teruel è stata costruita una gabbia realizzata in vetro blindato in policarbonato e acciaio ad alta resistenza.