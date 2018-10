Immigrati a Bologna: crescono (poco) di numero e sono pagati meno

Uno stipendio medio netto di 1091 euro, contro i 1421 della media degli occupati italiani. E' la fotografia più rilevante secndo quanto emerge dai dati regionali sull'immigrazione residente, contenuta nel dossier Unar 2018.

Presentato stamane a Palazzo D'Accursio alla presenza degli operatori del settore e con un intervento in apertura dell'assessore all'economia Marco Lombardo, il dossier come ogni anno snocciola dati sulla presenza straniera in Italia.

Gli stranieri residenti a Bologna sono circa 118mila, in leggero aumento (0,8%) rispetto al 2017. Gli extracomunitari sono 84mila, di cui il 60 per cento di questi è lungo soggiornante. I detentori di asilo e permessi umanitari sono il 9,3 per cento degli extracomunitari, mentre più di uno su tre ha un permesso per lavoro. Più della metà degli stranieri residenti è donna. In Emilia-Romagna gli ospiti complessivi tra centri Sprar e Cas sono in tutto circa 15mila. La nazionalità più presente si conferma quella dei cittadini rumeni, seguiti poi da marocchini, albanesi e pakistani. I lavori eseguiti sono per lo più nell'edilizia, nella logistica, nella manodopera non specializzata.

La differenza sui redditi -spiega poi Andrea Stuppini, redattore del dossier statistico è principalmente dovuta alla differenza di lavor che compiono gli immigrati residenti, e cioè manodopera non specializzata e lavori di cura e manuali. Proprio sulle badanti è concentrata l'osservazione di Stuppini, secondo il quale sarebbe necessario "un decret flussi per alcuni lavori specifici, come quelli di cura e di assistenza agli anziani, figure di cui c'è bisogno". Per quanto riguarda invece i richiedenti asilo e i cosiddetti 'sbarchi' sulle coste italiane "più che profughi per cause di guerra assistamo a profughi per cause ambientali" poiché " in molte parti dell'africa non è più possibile raggiungere fonti di acqua potebile entro le 24 ore".