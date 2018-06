Rapina a Imola: ruba all'autolavaggio e aggredisce un dipendente, 36enne in manette

E' finito in manette per rapina impropria un 36enne romeno, domiciliato a Imola. L’altra sera, l'uomo, disoccupato, ha messo a segno un furto di denaro ai danni dell’autolavaggio “Dolce Vita”, situato in via Rocco Marabini a Imola, ha aggredito un dipendente che lo aveva rincorso e bloccato in via Rimini.

All’arrivo dei Carabinieri, il 36enne, gravato da precedenti penali e di polizia in materia di reati contro il patrimonio e le sostanze stupefacenti, è stato rinchiuso in camera di sicurezza. In sede di processo per direttissima, l’arresto è stato convalidato e il malvivente rimesso in libertà con un divieto di dimora nella Città metropolitana di Bologna.