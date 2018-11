Imola, telecamere ZTL / APU: multe al via dal 5 novembre in via Appia

“Da lunedì 5 novembre sarà attivo in modalità sanzionatoria il varco ZTL/APU posto sulla Via Appia, all’altezza di via Galeati. Fino ad oggi il portale Appia/Galeati ha infatti funzionato solo per la rilevazione statistica dei veicoli (cioè il numero di transiti e la tipologia, senza individuare la targa) - spiega il capogruppo leghista in consiglio comunale, Simone Carapia – che accedevano al centro storico. Mi auguro che questo non sia uno dei provvedimenti della nuova Giunta pentastellata per migliorare le condizioni del centro storico. La discontinuità che chiediamo, rispetto al passato, non è certamente quella di passare dalle rilevazioni statistiche dei veicoli alle multe attraverso questi occhi/ muri elettronici con l’unico scopo di fare cassa!”

“Se la novità dei grillini è completare i progetti dei Pd e rendere il centro storico uno scrigno inviolabile per gli imolesi, direi che siamo sulla cattiva strada. – Marco Casalini, segretario della Lega di Imola fa da sponda al capogruppo Carapia – Le sanzioni attraverso gli occhi elettronici posti agli ingressi della ZTL sono l’antitesi a quella che è la nostra richiesta da sempre ovvero quella di aumentare il numero di agenti di Polizia Municipale che oltre a sanzionare eventuali trasgressori potrebbero controllare tutto il territorio del centro quindi ridando sicurezza e tranquillità agli imolesi che oggi lamentano degrado nel centro.”