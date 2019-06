Imola: si spaccia per finanziere, ma l'anziana non ci casca e prende il numero di targa

L'intenzione era quella di raggirarla e poi di derubarla, ma la signora non ci è cascata e ha chiamato i Carabinieri di Imola che hanno denunciato C.L., torinese di 38 anni con precedenti, per tentata truffa.

Il 18 giugno aveva suonato al campanello di una 78enne imolese spacciandosi per militare della Guardia di Finanza: aveva fatto scattare il solito copione per conquistare la sua fiducia e tentare di derubarla di denaro e gioielli, ma questa volta le cose sono andate diversamente. Non ci è cascata e l'uomo ha preso rapidamente la porta, poi l'anziana si è affacciata alla finestra e lo ha visto salire in macchina, ha annotato il numero di targa e lo ha consegnato ai Carabinieri. L'uomo, è stato rintracciato il 26 giugno e denunciato.