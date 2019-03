Tenta la truffa dello specchietto, un carabiniere vede tutto

Ha assistito dal vivo a un tentativo di truffa ai danni di un anziano, ma quando ha cercato di fermarlo l'uomo è fuggito in auto. Raggiro sventato ieri pomeriggio a Imola, in via Benedetto Croce, dove un Carabiniere della Compagnia di Imola, libero dal servizio, mentre aspettava in macchina la propria famiglia che stava facendo la spesa, ha assistito ad una scena purtroppo nota: un ragazzo a bordo di un’autovettura si è accostato ad un’altra auto, guidata da un uomo anziano, e si è messo a parlare con il signore, gesticolando agitato.

Il militare ha capito che poteva trattarsi della famigerata truffa dello specchietto e ha deciso di seguire la scena. Le due vetture si fermano al bordo della strada più avanti, ne scende il giovane con uno specchietto laterale rotto in mano e lo mostra all’anziano, poi risale in macchina ed accende il motore. Il signore allora si avvicina all’auto con 50 euro e le porge dal finestrino al ragazzo.

A quel punto, configuratosi il reato, il carabiniere interviene, qualificandosi, ed impedendo che i soldi passassero di mano. Il truffatore, che non aveva mai spento il motore, a quel punto ha accelerato e si è allontanato a gran velocità. Il militare tuttavia è riuscito a prendere il numero di targa del mezzo.