Ospite a Imola, Forza Italia contro Young Signorino: 'Messaggi aberranti'

"Non pretendiamo di fare la morale a nessuno, ma crediamo ci sia una linea di confine chiara e netta tra la provocazione di un artista e i messaggi distorti e aberranti che questi 'artisti' fanno passare". E' un guidizio netto quello di Nicholas Vacchi, 24enne consigliere uscente e capolista nelle file di Forza Italia per le elezioni comunali di Imola.

In una nota, Vacchi riprende -per condannarli- ampi stralci dai testi delle canzoni dell'ex youtuber 19enne, ora in ascesa come cantante Trap e prossimo ospite per uno showcase alla festa per studenti superiori, in programma giovedì prossimo a Imola. "Centinaia di giovani balleranno per ore al ritmo dei suoi successi" riprende Vacchi, che polemizza per l'esibizione del controverso performer cesenate davanti al pubblico di giovanissimi.