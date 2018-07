Impianti sportivi, maxi-investimento dalla Regione: 5,6 milioni a Bologna

Via alla maxi operazione di rinnovamento e ristrutturazione del patrimonio impiantistico e sportivo: dai nuovi palazzetti alle strutture polivalenti, interventi in 120 Comuni da Piacenza a Rimini. Lo rendono note in un coomunicato i Consiglieri regionali PD.

Fondi alla Città metropolitana

Nel circondario imolese finanziati i progetti di Dozza, Mordano e Medicina. In attesa di sbloccare risorse anche per Imola. "Gli interventi ammissibili a contributo nella città metropolitana di Bologna sono 21 per 5,6 milioni di euro e riguardano anche il circondario imolese come i comuni di Dozza, Mordano e Medicina – dice soddisfatta la consigliera regionale Francesca Marchetti".

- A Medicina gli interventi riguardano la messa a norma della palestra scolastica ‘G. Simoni’ mediante demolizione e ricostruzione, per un totale finanziato di 500mila euro.

- A Dozza finanziamenti per il recupero funzionale e l’ampliamento dell’impianto sportivo a Toscanella di Dozza in via Amendola 1 per 495.000 euro.

- A Mordano, fondi per i lavori di adeguamento per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi nella palestra comunale per 81.000 euro.

- A Imola è stato dichiarato ammissibile e quindi in attesa di finanziamento il progetto di adeguamento normativo della palestra Fratelli Ruscello con fondi da stanziare nei prossimi mesi.

"Lo sport è sinonimo di aggregazione e benessere per i territori e le sue comunità, in quest’ottica la Regione continua ad investire sul tema. Continueremo ad investire per migliorare l’offerta di strutture dedicate alla pratica motoria e sportiva oltre che per rispondere ai bisogni delle amministrazioni comunali» – conclude la consigliera Marchetti, componente della Commissione Sport in Regione"

I 120 progetti ammissibili sono distribuiti in tutti i territori: al ferrarese andranno 2,6 milioni, al riminese 3,5 milioni, al piacentino 2,8 milioni; al parmense fino a 4,4 milioni, al reggiano 4,9 milioni, al modenese 4,7 milioni; al ravennate 2,4 milioni, a Forlì-Cesena per 3,2 milioni.