In Ugo Bassi nasce il polo di servizi digitali per le imprese - VIDEO

Net Service Digital Hub dal 15 ottobre offre oltre 800 mq di ambienti polifunzionali, interattivi e tecnologici; tra questi una sala conferenze da 100 posti con videowall e diretta streaming.

L’edificio storico che un tempo ospitava l’Albergo del Pellegrino, in cui soggiornarono tra gli altri Giacomo Casanova, Charles Dickens e Lord Byron, accoglie ora Net Service Digital Hub dedicato all’innovazione digitale: dalla diffusione e formazione alla progettazione e implementazione di soluzioni integrate per la trasformazione digitale.

Ideato e promosso dall’azienda bolognese Net Service, che vanta un’esperienza ventennale nel mondo IT nazionale e internazionale, in collaborazione con altri innovatori e specialisti del settore, l’Hub si propone quale luogo di apprendimento, osservazione e collaborazione in ambito digitale, al di fuori dei modelli tradizionali.

Net Service Digital Hub è il luogo di contaminazione che vede innovazione e tessuto produttivo a confronto per offrire al territorio bolognese un ecosistema di eccellenze in: Digital Media Management, Digital Marketing, Digital Manufacturing, Cyber Security, Blockchain, Artificial Intelligence, Big Data, Internet of Things. Corsi e master specialistici formano professionisti specializzati pronti a supportare le imprese del territorio nella trasformazione digitale.

Sono già in calendario workshop e percorsi formativi per il management: Blockchain e Smart Contract in ambito manifatturiero; Internet of Things - Merging bits and atoms; Industry 4.0 Un nuovo ecosistema tecnologico; Digital Marketing Integrato un framework unico; Fablab e Open Innovation; un ciclo di workshop dedicato alla Cyber Security e, da gennaio, il primo master bolognese in Digital Transformation (sei mesi di aula e sei mesi di stage presso azienda).

"L’Hub - spiega Gianluca Ortolani, amministratore delegato di Net Service - rappresenta un punto di incontro tra le necessità ancora inespresse delle aziende che vedono nella Digital Transformation l’occasione di ulteriori nuovi sviluppi di mercato e le nuove figure professionali che cresceranno anche per merito dei nostri percorsi formativi e Master. Il Net Service Digital Hub è la sintesi tra cultura digitale e progetti di Digital Transformation".