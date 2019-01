Via Andrea Costa, incendio in appartamento: palazzo evacuato, anziana intossicata

Un incendio è scoppiato oggi pomeriggio al civico 135/2 di via Andrea Costa, prima periferia della città. Sul luogo sono intervenute tre squadre di vigili del fuoco e il personale sanitario del 118, che hanno tratto in salvo dalle fiamme una donna e soccorso anche un'anziana condomina.

A quanto si apprende, il rogo è scaturito da un appartamento del terzo piano, dove vive una 80enne, assitita da una badante, che però al momento del fatto si trovava fuori casa. L'anziana, rimasta intossicata dai fumi inalati, è stata soccorsa dai caschi rossi, che hanno dovuto sfondare la porta per trarla in salvo. Affidata alle cure dei sanitari, la pensionata è stata ricoverata in codice 2 e non verserebbe in pericolo di vita. Insieme alla 80enne è stata trasportata in ospedale, in via precauzionale, anche la condomina 90enne del piano superiore.

L'intero palazzo è stato evacuato durante le operazioni e l'area è stata messa in sicurezza. A far scattare l'allarme è stata una vicina di casa, accorgendosi del fumo.

Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero partite dal salotto, ma cosa le abbia innescate è ancora da chiarire.