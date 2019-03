Incendio ad Anzola, fiamme tra le auto: a fuoco anche camper e roulotte

Un deposito di veicoli in disuso è andato a fuoco ieri sera in via Persicetana, presso la frazione di San Giacomo del Martignone, ad Anzola. L’incendio ha coinvolto diversi camper e roulotte tutti dismessi. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco per contenere e spegnere l'incendio. Presenti anche i Carabinieri cui spetterà il compito di chiarire le cause del divampare delle fiamme. Non risultano persone ferite nel rogo.