Incendio della gelateria "Baracchina" di via Shakespeare

I Vigili del Fuoco sono intervenuti questa notte alle ore 02,30 circa per l'incendio di un chiosco bar gelati in Via Shakespeare, per domare le fiamme, è stato necessario l'invio di 1 AutoBotteSerbatoio, 1 carro bombole aria, 1 autoscala e l'ispettore antincendio.

Il rapido intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato danni alle altre strutture adiacenti. Le cause sono al vaglio delle autorità competenti.