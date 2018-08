Incendio a Castelguelfo: camion a fuoco, vigili del fuoco impegnati per ore

Un grosso incendio si è sviluppato questa notte a partire dalle 23:30 in una zona artigianale di Castel Guelfo. Cinque squadre di Vigili del fuoco sono impegnati da otto ore nel domare le fiamme, che avrebbero divorato alcuni camion in sosta in un piazzale di pertinenza di una ditta di trasporti in via dell'agricoltura.

L'intervento è ancora in corso, non si ha ancora un bilancio definitivo, ma sul posto sono arrivati anche i Carabinieri. Le cause del'incendio sono in corso di accertamento: ad andare distrutti son stati due semirimorchi contenenti pallet.