VIDEO| Incendio a Castenaso: fiamme in uno stabile aziendale, colonna di fumo alta 10 metri

Un grosso incendio si è sviluppato in uno stabile aziendale che ospita più imprese in via XXV Aprile, a Castenaso, poco prima delle 21.

Dalle prime sommarie informazioni sembra che il rogo sia partito da una delle aziende presenti nello stabile, coinvolgendo poi parte delle sedi di alcune imprese confinanti, ma l'orgine e la dinamica di quanto accaduto è ancora da verificare.

Quando è scoppiato l'incendio è stata di circa 10 metri la colonna di fumo levatasi dalla struttura, visibile a chilometri di distanza.

Sul posto sono presenti cinque squadre dei Vigili del Fuoco.

Notizia in aggiornamento