Incendio in un terreno agricolo: morti 100 colombi

Sabato sera intorno alle 20 un incendio ha distrutto una voliera di legno e ucciso oltre cento colombi che si trovavano all’interno. È successo a Sasso Morelli, in un terreno agricolo di proprietà di un settantaduenne italiano.

I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e i carabinieri della stazione di Sesto Imolese sono intervenuti per verificare le cause, in corso di accertamento.