Un incendio è divampato alle 12 circa in zona Corticella, in via Genuzio Bentini angolo via Sant'Anna. Inizialmente il fuoco è scoppiato in una baracca, ma poi le fiamme si sono propagate anche alla vegetazione circostante, allargando il rogo.

Sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco, insieme alle forze dell'ordine. Nessuno è rimasto coinvolto nell'incendio.